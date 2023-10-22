Магучих програла голосування за звання легкоатлетки року у Європі

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих програла голосування за звання найкращої легкоатлетки року в Європі. Вона потрапила до трійки фіналісток, проте переможцем у номінації стала нідерландська бігунья Фемке Бол. Вона виборола цю нагороду вдруге поспіль.

Нагадаємо, Магучих у 2023 році вперше в кар’єрі стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту. Також зараз українка претендує на звання найкращої легкоатлетки року у світі.

Фемке Бол у 2023 році здобула два золоті чемпіонату світу – у бігу на 400 метрів та в естафеті 4х400.