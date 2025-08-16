Магучіх виграла етап Діамантової ліги в Сілезії, подолавши 2 метри

У польській Сілезії відбувся 12-й етап Діамантової ліги сезону-2025, де головною подією стали змагання зі стрибків у висоту серед жінок. Україна була представлена двома легкоатлетками – світовою рекордсменкою Ярославою Магучіх та срібною призеркою національної першості Катериною Табашник.

Магучіх, для якої це був уже шостий старт у сезоні, підтвердила свій статус головної фаворитки дисципліни. Вона впевнено долала всі ключові висоти й у підсумку стала єдиною, хто підкорив планку на позначці 2.00 м. Цей стрибок приніс їй чергове «золото» серії. Її головна суперниця, австралійка Нікола Оліслагерс, зупинилася на 1.97 м і здобула «срібло», а німкеня Імке Оннен замкнула трійку призерок із результатом 1.91 м.

Для Катерини Табашник виступ у Сілезії став першим у Діамантовій лізі за рік. Вона змогла подолати планку на висоті 1.88 м і посіла шосте місце. Попри невисокий підсумковий результат, сама поява українки на етапі після тривалої паузи стала важливим сигналом про її повернення на міжнародну арену.

У Сілезії Магучіх продовжила успішну серію виступів у сезоні-2025. Вона вже здобула перемоги у китайських Сямені й Шанхаї, а також брала «срібло» в Парижі та Стокгольмі. Єдиним винятком став Лондон, де українка вперше за три роки залишилася без медалі.