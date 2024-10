Магучіх – найкраща легкоатлетка року у Європі

Українська спортсменка Ярослава Магучіх отримала визнання від European Athletics Awards.

Ярославу було визнано найкращою легкоатлеткою року у Європі. Претендували на цю нагороду також Фемке Бол, Сіфан Хассан, Ємісі Огунлеє, Надя Баттоклетті, Нафіссату Тіам, Кілі Ходжкінсон, Малайка Міхамбо, Наталія Качмарек і Сирена Самба-Маєла.

Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦 becomes the first Ukrainian woman to be crowned women’s European Athlete of the Year! 🏆



She also won the Rising Star trophy in 2019. ✨#GoldenTracks pic.twitter.com/YHruuc3rXV