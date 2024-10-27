Спорт

Магучіх – найкраща легкоатлетка року у Європі
27 Жовтня 2024 09:38
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Магучіх
Ярослава Магучіх стала першою українкою, яка отримала титул найкращої європейської спортсменки року / Фото European Athletics @EuroAthletics

Українська спортсменка Ярослава Магучіх отримала визнання від European Athletics Awards.

Ярославу було визнано найкращою легкоатлеткою року у Європі. Претендували на цю нагороду також Фемке Бол, Сіфан Хассан, Ємісі Огунлеє, Надя Баттоклетті, Нафіссату Тіам, Кілі Ходжкінсон, Малайка Міхамбо, Наталія Качмарек і Сирена Самба-Маєла.

Цього року Магучіх стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту, а також побила світовий рекорд. Ярослава у 2024 році стала чемпіонкою Європи і виграла Діамантову лігу.


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