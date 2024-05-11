Магнітна буря на Землі досягла свого піку

Магнітна буря, що злегка ослабла вдень 11 травня, повернулася до максимальних значень, повідомляє CNN із посиланням на американських спостерігачів.

“Починається кульмінація. До Землі прийшли найбільш швидкісні маси, викинуті Сонцем. Магнітна буря проходить через пік. Коливання поля повернулися до екстремальних значень п’ятого рівня”, – йдеться в повідомленні.

За словами фахівців, швидкість сонячного вітру наразі варіюється в діапазоні від 800 до 1000 кілометрів на секунду. Східну півкулю накриває ще потужніша смуга полярних сяйв, за якої їх можна буде спостерігати далеко на півдні.

На Землі після кількох потужних викидів сонячної речовини почалася і досі триває магнітна буря. Вона сягала найвищого бала G5, чого не було з 2005 року.

Потужність магнітних бур оцінюється за п’ятибальною шкалою. Бурі рівня G1 вважаються найслабшими, вони майже ніяк не впливають на роботу електроприладів. Рівень G3 – сильна буря, вона безпосередньо впливає на енергосистеми і спричиняє перебої в супутниковій навігації та радіозв’язку. Максимальний рівень – G5, можливі масштабні проблеми з електромережею і серйозні неполадки в роботі супутників і радіозв’язку.