МАГАТЕ вимагає від РФ пояснень через викрадення гендиректора ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що шукає інформацію про генерального директора окупованої Росією ЗАЕС України, якого окупанти вивезли в невідомому напрямку ввечері 30 жовтня.

Про це повідомило агентство Reuters.

“Ми зв’язалися з російською владою і просимо роз’яснень”, – сказав представник МАГАТЕ, контролюючого органу ООН за ядерною діяльністю, у відповідь на запит у суботу.

Ігоря Мурашова затримали в п’ятницю близько 16:00 по дорозі із Запорізької АЕС. Мурашов як гендиректор ЗАЕС несе головну та виключну відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку станції. Його затримання створює небезпеку експлуатації найбільшої в Європі атомної електростанції.