МАГАТЕ не знайшло в Україні “брудну бомбу”

МАГАТЕ повідомило про завершення перевірки на трьох об’єктах в Україні на тлі російських фейків щодо підготовки провокації з «брудною бомбою». Агентство заявило, що не виявило ознак незаявленої ядерної активності.

“Інспектори МАГАТЕ провели перевірку діяльності на місці на трьох об’єктах в Україні на запит українського уряду. Не виявили незаявлених ядерної діяльності або матеріалів”, – йдеться у заяві.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив готовність і надалі проводити аналогічні перевірки, щоб переконатися у відсутності загрози та запобігти неправомірному використанню ядерних ресурсів.