Політика

МАГАТЕ не знайшло в Україні “брудну бомбу”

3 Листопада 2022 16:30
22
ядерна зброя

МАГАТЕ повідомило про завершення перевірки на трьох об’єктах в Україні на тлі російських фейків щодо підготовки провокації з «брудною бомбою». Агентство заявило, що не виявило ознак незаявленої ядерної активності.

“Інспектори МАГАТЕ провели перевірку діяльності на місці на трьох об’єктах в Україні на запит українського уряду. Не виявили незаявлених ядерної діяльності або матеріалів”, – йдеться у заяві.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив готовність і надалі проводити аналогічні перевірки, щоб переконатися у відсутності загрози та запобігти неправомірному використанню ядерних ресурсів.


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МАГАТЕ не знайшло в Україні “брудну бомбу”

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