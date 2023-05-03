“Мабуть, НЛО”. У ПС ЗСУ прокоментували заяву Москви про атаку дронів на Кремль

Спікер командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат заявив, що не має даних про те, що стоїть за заявою Москви про нібито атаку дронів на Кремль.

«Так із першого погляду сказати, що це було – мабуть, НЛО. Я не можу прямо сказати, що це взагалі відбувалося, і наскільки це ефективно. Там прапор видно на цьому відео, навіть не похитнувся фактично, і жодних наслідків від цього немає», – сказав Ігнат в ефірі Радіо Свобода.

Спікер також зазначив, що, на його «особисту думку», Росія може намагатися в такий спосіб показати «якусь ескалацію з боку України».

«Якщо таким чином Росія намагається – це моя особиста думка, не думка Повітряних сил – показати якусь ескалацію з боку України, що якісь агресивні дії Росія так робить завжди. Постійно звинувачуючи вони навіть розповідають, що ми по своїм житловим будинкам ракетами своїми б’ємо. Власне, тут саме такий варіант мені здається. Над центром, серцем столиці, над будівлею, де президент у них сидить, диктатор, відбуваються такі дивні речі, для мене це виглядає як мінімум дивним», – сказав спікер командування Повітряних сил України.