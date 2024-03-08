Політика

Люксембург приєднався до ініціативи Чехії із закупівлі снарядів для України

8 Березня 2024 14:03
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зброя
Міністр оборони Люксембурга Юріко Бакес / Фото з Х Бакес

Люксембург доєднався до чеської ініціативи із закупівлі снарядів для України.

Про це повідомляє оборонне відомство країни у соцмережі Х.

“Люксембург приєднується до чеської ініціативи щодо артилерійських боєприпасів на підтримку України. Це стане частиною наших спільних зусиль, спрямованих на надання вкрай необхідних можливостей Україні в її боротьбі з російським агресором”, — йдеться у повідомленні.


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