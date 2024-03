Люксембург приєднався до ініціативи Чехії із закупівлі снарядів для України

Люксембург доєднався до чеської ініціативи із закупівлі снарядів для України.

Про це повідомляє оборонне відомство країни у соцмережі Х.

“Люксембург приєднується до чеської ініціативи щодо артилерійських боєприпасів на підтримку України. Це стане частиною наших спільних зусиль, спрямованих на надання вкрай необхідних можливостей Україні в її боротьбі з російським агресором”, — йдеться у повідомленні.

Luxembourg joins the Czech 🇨🇿artillery ammunition initiative in support of @DefenceU 🇺🇦



This will be part of our overall effort to provide much needed capabilities to Ukraine in their fight against the Russian aggressor.



🇱🇺🫡🇺🇦#StandWithUkraine@Yuriko_Backes pic.twitter.com/jEAzxQTppu