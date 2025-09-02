Люксембург долучиться до закупівлі зброї для України в межах ініціативи PURL

Прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден заявив, що країна долучиться до ініціативи PURL (NATO Prioritised Ukraine Requirements List) — спільної програми країн НАТО із закупівлі американської для України.

Про це він повідомив під час брифінгу з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає “Суспільне”.

“Це означає, що ми разом з іншими країнами, які ще маємо визначити, будемо фінансувати пакет уже доступної зброї, значною мірою американського виробництва, яку ми надамо Україні. І, звичайно, впродовж наступних тижнів ми визначимо інші країни, які готові зробити це разом із нами”, — сказав Люк Фріден.

Генсек НАТО Марк Рютте додав, що після підписання угоди між Альянсом та США країни-учасниці вже закупили для України зброї на суму близько 2 мільярдів доларів.