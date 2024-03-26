Політика

Люди з оточення Путіна не бачать ознак причетності України до теракту, – Bloomberg

26 Березня 2024 18:56
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росія, путін
Екстрені служби ліквідують наслідки теракту у Москві / Фото: Getty Images

В той час як російський диктатор Володимир Путін продовжує стверджувати, що Україна могла бути причетною до атаки на Москву, деякі з найближчого оточення російського президента не погоджуються з ним.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на анонімні джерела.

Як зазначається в матеріалі, Путін був присутній на обговореннях, де офіційні особи заявляли, що Київ не має жодного стосунку до стрілянини. Однак російський диктатор продовжує звинувачувати Україну, щоб згуртувати росіян на війну проти неї, пише видання.

Увечері у п’ятницю, 22 березня, у місті Красногорськ у Підмосков’ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі влаштували стрілянину у концертному залі “Крокус Сіті Холл”. За даними росіян, в результаті атаки загинуло понад 100 людей.


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