Людей доведеться евакуйовувати з 50-кілометрової зони, якщо окупанти здійснять теракт на ЗАЕС – головний санлікар

Головний санітарний лікар країни розповів, що у разі теракту росіян на ЗАЕС доведеться евакуйовувати людей із зони радіусом у 50 км довкола станції.

Найгіршим варіантом розвитку подій є виведення енергоблоку на потужність, а потім вчинення теракту на вже працюючому реакторі. Тоді, дійсно, може відбутися викид радіоактивного йоду.

Незважаючи на те, які конкретно будуть ізотопи в межах ймовірного викиду, вони будуть призводити до по суті сумарного опромінення певної чисельності населення, яке буде перебувати в зоні ураження…

Стосовно ЗАЕС мова йде про 50-кілометрову зону, оскільки це одна з найбільш потужних атомних станцій.

Тому ми розраховуємо, що рівень забруднення на цій території може бути таким, що скоріш за все буде необхідна евакуація, якщо сам цей викид і аварія будуть максимально можливого рівня.

Але, хочу наголосити, що більш детальні прогнози можна надавати тоді, коли ми матимемо детальну інформацію про фактичну надзвичайну ситуацію, яка вже трапилася”

Наразі певна частина енергоблоків ЗАЕС призупинена і не експлуатується.

За словами Кузіна, коли атомна станція не експлуатується, там немає радіоактивного йоду, викид якого може статися під час потенційної аварії.

У разі теракту Кузін радить “зайти до приміщення, закрити вікна, двері, зняти брудний одяг, прийняти душ, залишатися у приміщенні й чекати інформації від офіційних джерел”.

Він наголосив, що у разі аварії проводиться моделювання, додаткове дослідження факторів навколишнього середовища, масштаби, формуються безпечні шляхи евакуації: “Лише тоді влада може дати офіційну інформацію стосовно безпечності шляхів евакуації”.

Також будь-яка радіаційна аварія буде завжди призводити до радіаційного забруднення місцевості: “В залежності від того, коли, який обсяг викиду, спровокований терактом, буде, – будуть залежати й подальші дії.

Якщо рівні будуть високі, то застосовуються спеціальні заходи по очищенню ґрунтів. Це може бути або насипання додаткового шару ґрунту, або, навпаки, його викопування і вивезення, щоб привести цю територію до стану, придатного для проживання. І багато інших заходів, які будуть відбуватися вже фактично після самої надзвичайної ситуації”.

Він нагадав, що на випадок аварії рекомендують підготувати щонайменше тижневий запас води, яка має бути у герметичному пакуванні: “Сформувати запаси води, їжі, чистих речей, особливо, якщо вони проживають в зоні потенційної аварії”.