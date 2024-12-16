Литва закликає ЄС до розробки плану боротьби з гібридними атаками Росії

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав колег з країн Європейського Союзу звернутися до Європейської комісії з пропозицією розробити стратегію протидії гібридним атакам з боку Росії.

Як повідомляє литовський мовник LRT, Будріс виступив із такою ініціативою під час дискусії щодо стримування та реагування на гібридні загрози, організованої з ініціативи Чехії.

Глава литовського МЗС зазначив, що гібридні атаки та диверсії стають усе небезпечнішими, а Росія використовує такі методи для відволікання уваги від своєї агресивної війни проти України, з метою перерозподілу ресурсів, залякування та розколу суспільств ЄС.

“Ми маємо об’єднати зусилля, продовжувати підтримувати Україну та створювати стратегічні труднощі для Росії, використовуючи її вразливі місця та залежність”, — підкреслив Будріс.

Він закликав міністрів закордонних справ ЄС звернутися до Європейської служби зовнішньої діяльності та Європейської комісії з метою розробки єдиної стратегії протидії гібридним атакам з боку Росії.

Згідно з повідомленням МЗС Литви, ця ініціатива була підтримана Чехією, Естонією, Латвією, Польщею, Швецією та Румунією. Аргументована пропозиція з цього питання буде винесена на обговорення на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС у січні.