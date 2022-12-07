Литва закликає надати Україні системи ATACMS

Прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте переконана, що Сполученим Штатам або європейським країнам вже давно пора надати Україні ракети зі значно більшим радіусом дії, ніж ті, що є в наявності в ЗСУ. Таку думку Шимоніте висловила в інтерв’ю Politico.

За словами керівниці литовського уряду, котра саме перебуває з візитом у США, де в неї запланована зустріч з віцепрезиденткою Камалою Харріс та конгресменами США литовського походження, Захід міг би зробити більше, щоб допомогти Києву захистити себе. “Українцям потрібна така зброя”, – сказала Шимоніте, додавши, що це можуть бути або оперативно-тактичні ракетні комплекси (ОТРК) ATACMS американського виробництва, або європейський еквівалент.

На її думку, українські військові можуть швидко освоїти будь-яку з цих систем і потребують такої зброї, щоб краще атакувати російські позиції на території України. “Я вважаю, що ми маємо довіряти їхнім можливостям”, – сказала вона. Литовська політикиня також додала, що підтримує надання Україні всього, що їй потрібно, щоб захистити себе від російської агресії.

Раніше Київ не раз натякав на бажання отримати від США та західних партнерів ракети ATACMS, сумісні з пусковими установками РСЗВ HIMARS і M270 або їхніх європейських аналогів.

Крім того, Шимоніте наполягає на посиленні економічного тиску на Росію, приміром, на зниженні максимальної ціни на російську нафту нижче узгодженого рівня в 60 доларів. Не менш затято очільниця литовського уряду наполягає на збереженні подальшого санкційного тиску на російську економіку, що має й надалі ослаблювати Кремль. Також вона прихильниця ще більших обмежень для сухопутного коридору через Литву до російської Калінінградської області.

Шимоніте так само не розуміє декого зі своїх європейських колег, які наполягають на мирних переговорах, коли українські військові перебувають на передовій, а президент Росії Володимир Путін не демонструє жодних ознак бажання вести серйозні переговори. “Путін не зацікавлений у мирі”, – сказала вона, додавши, що пропонувати йому будь-які гарантії безпеки для участі у переговорах не має сенсу. “Мені годі збагнути, які гарантії безпеки потрібні країні, яка ніколи не перебувала під загрозою будь-якого нападу”, – сказала очільниця литовського уряду.