Політика

Литва висловила протест РФ через воєнні злочини на території України
26 Листопада 2024 18:23
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Литва, рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Литва передала тимчасово повіреному у справах посольства РФ Олександру Йолкіну ноту протесту через воєнні злочини Росії проти України, зокрема розстріли українських військовополонених.

Про це йдеться на сайті МЗС Литви.

Вільнюс звернув увагу на продовження агресії Росії, яка активніше обстрілює українські міста, цивільне населення та критичну інфраструктуру. Зокрема, мова йде про систематичні повідомлення щодо розстрілів беззахисних українських військових, що стали жертвами російських військ. У жовтні-листопаді 2024 року зафіксовано щонайменше три випадки таких злочинів, у яких загинуло понад 20 українських солдатів.

МЗС Литви також наголосило, що якщо російські власті не проведуть розслідування і не вживатимуть заходів для припинення цих злочинів, то вони будуть вважатися співучасниками. Литовська сторона підкреслила, що російські дипломати також повинні нести відповідальність за підтримку агресії та виправдовування воєнних злочинів, вчинених російськими військами.


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