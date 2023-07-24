Політика

Литва відреагувала на звинувачення Путіна про підготовку до окупації Західної України

24 Липня 2023 21:18
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путін, україна, Литва, польща

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас назвав безглуздими слова президента Російської Федерації Володимира Путіна про те, що литовсько-польсько-українська бригада нібито готується до окупації Західної України.

“Це повідомлення для внутрішньої аудиторії. Ми знаємо, що в командуванні бригади служать п’ять наших литовських офіцерів, тому що це всього лише штаб”, — сказав Анушаускас журналістам, передає Delfi.

Міністр наголосив, що потрібно розуміти, що дезінформація є частиною інформаційної війни.

“Така оцінка, що п’ятеро людей окупують якісь території, виглядає безглуздо”, — додав він.


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