Економіка

Литва передає Україні обладнання Вільнюської ТЕЦ-3
15 Липня 2024 21:09
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електроенергія, Литва
Вільнюська ТЕЦ-3 / Фото: Ignitis Gamyba

Литовська енергетична компаня Ignitis Gamyba передає Україні обладнання Вільнюської ТЕЦ-3. 

Про це повідомили у компанії.

“Енергетична інфраструктура в зруйнованій війною Україні була сильно пошкоджена. Відбудова має важливе значення для забезпечення належного функціонування життєво важливої ​​інфраструктури країни. У відповідь на критичну ситуацію Ignitis Gamyba робить значні кроки – віддає обладнання Вільнюської третьої теплоелектростанції (Вільнюська ТЕЦ-3), яке допоможе відновити зруйновану енергетичну інфраструктуру в Україні”, — йдеться у повідомленні.

Діяльність Вільнюської ТЕЦ-3 була зупинена у 2015 році, оскільки витрати на її експлуатацію були надто високими, а також було визначено, що енергоблоки не мають значного впливу на стабільність енергосистеми.

“Незважаючи на те, що станція була закрита протягом дев’яти років, ми змогли законсервувати її обладнання, яке зберегло свою повну функціональність. Станція, загальною тепловою та електричною потужністю майже 1 000 МВт, працювала понад 30 років і забезпечувала теплом близько половини Вільнюса. Тепер це обладнання сприятиме відновленню життєво важливої інфраструктури в Україні”, – додала керівниця компанії.

До складу гуманітарного вантажу, переданого компанією, входить понад 300 одиниць найважливішого обладнання Вільнюської ТЕЦ-3, зазначили в компанії.


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