Литва передасть Україні обладнання з Вільнюської ТЕЦ

Литва надасть Україні підтримку у відновленні енергетичної інфраструктури – передадуть обладнання з виведеної з експлуатації ТЕС у Вільнюсі, та частину обладнання з Ігналінської АЕС.

Про це заявив міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс, передає LRT.

“Ми дамо їм все необхідне. У Харкові зруйновано 80% всієї мережі — і теплової, і електричної. Якщо ми не допоможемо, українці не зможуть відновити мережу та сектор опалення до зими, що буде дуже і дуже складно”, — зазначив литовський міністр.

Міністр також розповів, що частину обладнання демонтують на запчастини, а іншу — передадуть цілими та адаптують до українських станцій.

Окрім цього, Литва передасть Києву 30-кіловатний трансформатор — компонент критичної інфраструктури. За словами Крейвіса, це ніяк не вплине на енергосистему Литви.