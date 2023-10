Литва передасть Україні дві системи ППО NASAMS

Міноборони Литви оголосило, що передасть Україні дві системи ППО NASAMS.

Про це повідомляє офіційний твіттер міноборони Литви.

“Наш новий військовий пакет підтримки включає постачання двох пускових установок NASAMS, які ми придбали влітку, закупівлю 155-мм боєприпасів і зимових запасів, таких як електрогенератори, армійські похідні ліжка, одяг”, – йдеться у заяві.

Також продовжено навчання та реабілітацію для українських військових.

🇺🇦Our new military support package includes delivery of two NASAMS launchers that we bought in the summer, acquisition of 155 mm ammunition and winter supplies, such as electric generators, army camp beds, clothing. Also, continued training & rehabilitation of Ukrainian soldiers. https://t.co/0BWkfr2Re5