Литва передала Україні нову партію військової допомоги

Литва продовжує надавати військову допомогу Україні. Цього тижня прибудуть електрогенератори, боєприпаси, та інша допомога.
Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.
Там нагадали, що з початку повномасштабної війни Литва надала Україні військову допомогу на понад 705 мільйонів євро. У 2024 році країна передала:
- 155-мм боєприпаси;
- бронетранспортери М577;
- бронетранспортери М113;
- системи протидії безпілотникам;
- зимове спорядження та одяг;
- боєприпаси до протитанкового гранатомета «Карл Густав»;
- системи дистанційного підриву RISE-1;
- генератори;
- деталі в розібраному вигляді для легкого штурмовика Л-39ЗА «Альбатрос»;
- навантажувачі;
- причепи;
- розкладні ліжка.
Загальна підтримка України з боку Литви є довгостроковою і перевищила мільярд євро, додали у міністерстві.