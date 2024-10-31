Політика

Литва передала Україні нову партію військової допомоги
31 Жовтня 2024 13:21
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Литва продовжує надавати військову допомогу Україні. Цього тижня прибудуть електрогенератори, боєприпаси, та інша допомога.  

Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.

Там нагадали, що з початку повномасштабної війни Литва надала Україні військову допомогу на понад 705 мільйонів євро. У 2024 році країна передала:

  • 155-мм боєприпаси;
  • бронетранспортери М577;
  • бронетранспортери М113;
  • системи протидії безпілотникам;
  • зимове спорядження та одяг;
  • боєприпаси до протитанкового гранатомета «Карл Густав»;
  • системи дистанційного підриву RISE-1;
  • генератори;
  • деталі в розібраному вигляді для легкого штурмовика Л-39ЗА «Альбатрос»;
  • навантажувачі;
  • причепи;
  • розкладні ліжка.

Загальна підтримка України з боку Литви є довгостроковою і перевищила мільярд євро, додали у міністерстві.


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