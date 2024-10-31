Литва передала Україні нову партію військової допомоги

Литва продовжує надавати військову допомогу Україні. Цього тижня прибудуть електрогенератори, боєприпаси, та інша допомога.

Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.

Там нагадали, що з початку повномасштабної війни Литва надала Україні військову допомогу на понад 705 мільйонів євро. У 2024 році країна передала:

155-мм боєприпаси;

бронетранспортери М577;

бронетранспортери М113;

системи протидії безпілотникам;

зимове спорядження та одяг;

боєприпаси до протитанкового гранатомета «Карл Густав»;

системи дистанційного підриву RISE-1;

генератори;

деталі в розібраному вигляді для легкого штурмовика Л-39ЗА «Альбатрос»;

навантажувачі;

причепи;

розкладні ліжка.

Загальна підтримка України з боку Литви є довгостроковою і перевищила мільярд євро, додали у міністерстві.