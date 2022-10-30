Литва допоможе Україні з ремонтом німецьких гаубиць Panzerhaubitze 2000 (PzH2000). Йдеться про самохідні артилерійські установки, які були пошкоджені на війні в Україні.

Про це повідомляє Генштаб.

Міністр оборони Литовської Республіки Арвідас Анушаускас 29 жовтня офіційно повідомив, що Литва продовжує надавати безперебійну військову підтримку Україні. Цього тижня Збройним Силам України передали ще дві відремонтовані в Литві САУ союзників “PzH2000”, незабаром вони будуть на полі бою, стримуючи російську військову агресію.

У Литві продовжать організовувати ремонт пошкоджених в Україні гаубиць – наразі до країни завозять ще дві САУ, які після ремонту також зможуть далі захищати Україну. Щонайменше 12 з них планують відремонтувати в Литві.