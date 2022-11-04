Економіка

Лише один суховантаж у п’ятницю залишив український порт у рамках зернової угоди

4 Листопада 2022 22:01
0
хліб

З порту Чорноморськ у п’ятницю вийшло лише одне судно з 12,5 тисяч тонн соняшникової олії, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

“Сьогодні одне судно Mavka залишило український порт Чорноморськ, воно перевозить 12,5 тисячі тонн соняшникової олії до Румунії в рамках Чорноморської зернової ініціативи”, – йдеться в повідомленні.

У СКЦ уточнили, що “нині в українських портах знаходяться лише два судна в рамках ініціативи”.

Крім того, 110 суховантажів очікують на дозвіл на захід у порти України, а також 19 завантажених суден готуються до проходження інспекції в турецьких територіальних водах.

“Станом на 4 листопада загальний тоннаж зерна та іншого продовольства, експортованих із трьох українських портів, становить понад 10 млн тонн”, – наголошується у повідомленні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
4 Листопада 2022 21:16
48

CNN: Українські військові занепокоєні можливістю втратити Starlink

4 Листопада 2022 21:46
10

Перші 26 танків Т-72 Україна отримає протягом грудня
4 Листопада 2022 20:51
40

Радник президента США з питань нацбезпеки несподівано приїхав до Києва
4 Листопада 2022 19:52
24

На півдні ЗСУ збили дві крилаті ракети
4 Листопада 2022 19:12
30

Влада розмірковує над доцільністю опалювального сезону у Вовчанську

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Большая несвоевременная глупость

Юрій БУТУСОВ

Одна з найкращих диверсійних операцій ГУР МО під час війни

Александр КИРШ

Цивилизация: проверка на вшивость 

Александр КИРШ

Китай теряет редчайшую возможность очень существенно увеличить свою территорию

Віталій ПОРТНИКОВ

Мощи князя Потемкина

Александр КИРШ

Исторический феномен: нашествие на коленях

усі думки