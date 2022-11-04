Лише один суховантаж у п’ятницю залишив український порт у рамках зернової угоди

З порту Чорноморськ у п’ятницю вийшло лише одне судно з 12,5 тисяч тонн соняшникової олії, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

“Сьогодні одне судно Mavka залишило український порт Чорноморськ, воно перевозить 12,5 тисячі тонн соняшникової олії до Румунії в рамках Чорноморської зернової ініціативи”, – йдеться в повідомленні.

У СКЦ уточнили, що “нині в українських портах знаходяться лише два судна в рамках ініціативи”.

Крім того, 110 суховантажів очікують на дозвіл на захід у порти України, а також 19 завантажених суден готуються до проходження інспекції в турецьких територіальних водах.

“Станом на 4 листопада загальний тоннаж зерна та іншого продовольства, експортованих із трьох українських портів, становить понад 10 млн тонн”, – наголошується у повідомленні.