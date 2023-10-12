Суспільство

Лише 70% навчальних закладів в Україні забезпечені укриттями

12 Жовтня 2023 14:43
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освіта, укриття

Лише 70% або 19,7 тисячі навчальних закладів в Україні мають перевірені сховища для забезпечення захисту учнів, слухачів та викладацького складу. 

Про це на брифінгу у Military Media Center повідомив директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Віктор Вітовецький. 

За його словами така кількість сховищ дозволяє забезпечити захист 57% учасників освітнього процесу. 

“Це означає, що з загальної кількості закладів освіти 70% можуть працювати в офлайн режимі, але деякі будуть працювати в декілька змін, тому що не зможуть укрити повну розрахункову кількість учнів, викладачів, інших учасників освітнього процесу одномоментно в укриттях”, – зазначив представник відомства.


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