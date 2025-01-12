Лише 12% британців вважають що Маск має позитивний вплив на політику

Згідно з новим опитуванням, половина населення вважає, що Ілон Маск негативно впливає на британську політику після його висловлювань на каналі X про лейбористів і сера Кейра Стармера, передає Sky News.

Мільярдер, який народився в Південній Африці, провів більшу частину минулого тижня, атакуючи британського прем’єр-міністра через його протидію черговому національному розслідуванню щодо банд сутенерів і гвалтівників.

Він також запитав своїх 212 мільйонів підписників, чи повинна Америка «звільнити» Великобританію від її «тиранічного уряду».

Опитування, опубліковане в суботу, свідчить про широку опозицію до втручання Маска в британську політику.

Близько 53% опитаних сказали Opinium, що вважають, що він має негативний вплив на політику, порівняно з 12%, які вважають, що він має позитивний вплив.

Щодо його коментарів про грумінг-банди, 47% респондентів відповіли, що вважають, що пан Маск був «некорисним», порівняно з 26% з протилежною думкою.

Адам Драммонд, керівник відділу політичних і соціальних досліджень Opinium, сказав, що «відсутність ентузіазму щодо участі іноземного мільярдера в британській політиці» є «однією з областей згоди» серед громадськості.

В інших дописах Маск висловлював підтримку партії «Реформи Великобританії», але закликав її лідера Найджела Фараджа піти у відставку.

Відповідаючи на запитання про це, 71% виборців «Реформи Великобританії» сказали, що член парламенту від Клактону Фарадж є найкращим лідером, якого вони могли б мати зараз.

Раніше цього тижня Найджел Фарадж наполягав на тому, що він може відновити відносини з виконавчим директором Tesla і майбутнім радником новообраного президента США Дональда Трампа.

Фарадж також сказав, що підтримка Маска не була «вирішальною», і що важливіше зберегти свою давню опозицію до ув’язненого ультраправого активіста Томмі Робінсона.

Розкол між Фараджем і Маском стався після того, як мільярдер висловив рішучу підтримку Робінсону, справжнє ім’я якого Стівен Якслі-Леннон.