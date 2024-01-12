Суспільство

Львів’янам за контракт з ДШВ чи морською піхотою виплатять по 50 000 грн

12 Січня 2024 11:51
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мобілізація

Громада Львова виплатить жителям, які підпишуть контракт із військовими частинами Десантно-Штурмових військ та морською піхотою, по 50 000 гривень. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

“50 тисяч гривень від громади Львова кожному, хто вирішив підписати контракт із військовими частинами Десантно-Штурмових військ та морською піхотою”, – написав він.

Рішення ухвалили у п’ятницю, 12 січня, на Виконкомі. За словами мера міста, це буде додатковою мотивацією та підтримкою для хлопців та дівчат, які вирішили стати на захист України.

Схожа мотивація діє і в інших громадах України. Так, приміром у Шполянській громаді, що на Черкащині, тим, хто буде мобілізований або підпише контракт на військову службу в 2024 році, з місцевого бюджету виплачуватимуть одноразову грошову допомогу у розмірі 20 000 грн. Такий самий розмір винагороди з листопада затвердили і в Одесі. А Київ виплачуватиме 30 тисяч киянам, мобілізованим після 1 грудня.


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