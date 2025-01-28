Суспільство

Львівські ВЛК працюють у три зміни через наплив обмежено придатних людей 
28 Січня 2025 18:30
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Ілюстративне фото / Львівська міська рада
Ілюстративне фото / Львівська міська рада

Військово-лікарські комісії у Львові працюють у три зміни через великий наплив людей, які мають пройти обов’язковий повторний медогляд для обмежено придатних.

Про це повідомила Львівська міська рада.

“Державою було передбачено 9 місяців, щоб усі обмежено придатні пройшли повторний огляд ВЛК на ступінь втрати працездатності. Однак більшість заявників не поспішали проходити повторний огляд протягом встановленого часу і відтермінували свій візит до кінцевого терміну. Тому за останній час фіксуємо такий ажіотаж у наших міських ВЛК”, — заявила керівниця управління охорони здоров’я міськради Марта Матюшко.

До прикладу, у Сихівській ВЛК з 4 травня до 1 січня пройшли повторний огляд 182 обмежено придатні, а з 1 до 20 січня — 150.

Наразі в електронній черзі на повторне проходження ВЛК у місті перебувають близько 700 військовозобов’язаних.


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