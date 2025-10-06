Львівські митники знайшли у речах українця ікону XVII століття вартістю понад 1 млн грн — експерти визнали її музейною цінністю

У пункті пропуску «Шегині – Медика» львівські митники зупинили спробу незаконного переміщення через кордон старовинної ікони, яку після експертизи визнано музейною цінністю.

Про це повідомила Львівська митниця.

Cтаровинна ікона XVII століття “Євангельська сцена” / Фото: Львівська митниця

Під час огляду автомобіля Volkswagen Crafter, яким із Польщі повертався громадянин України, митники виявили серед особистих речей старовинну ікону «Євангельська сцена». Робота належить пензлю швейцарського художника Андреаса Аспера, відомого митця початку XVII століття.

На автентичність картини вказують авторський підпис у нижньому правому куті та напис на звороті полотна. Для перевірки законності переміщення предмета мистецтва його скерували на експертизу до Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького.

Фахівці музею підтвердили, що ікона із зображенням святих апостолів Петра і Павла є історично-культурною цінністю. Її орієнтовна вартість становить 25 тисяч доларів США, що у гривневому еквіваленті перевищує 1 мільйон гривень.

За цим фактом працівники митниці склали протокол про порушення митних правил за частиною 3 статті 471 Митного кодексу України.