Суспільство

Львівщина повністю завершила процес декомунізації

30 Січня 2024 15:12
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декомунізація

Львівщина першою в Україні повністю завершила процес декомунізації. Відтак за понад рік роботи в області було демонтовано 312 радянських пам’ятників.

Про це повідомили під час брифінгу у Львівської обласній військовій адміністрації. 

Робота з очищення області від радянських пам’ятників тривала понад рік, для цього було створено спеціальну робочу групу. Серед демонтованих об’єктів є рельєфи із зображенням воїнів радянської армії, обеліски та стели.

“Це історична подія не тільки для Львівщини, а для всієї України. Ми виконали те домашнє завдання, яке не виконали наші батьки 30 років тому, і повністю очистили область від радянських комуністичних маркерів. Львівщина стала першою такою областю в Україні, і ми хотіли б, щоб цей процес поширився на інші області”, – відзначив депутат Львівської обласної ради, учасник робочої групи при Львівській ОВА та голова міжфракційного об’єднання “За декомунізацію Львівщини” у Львівській обласній раді Захар Миляник.


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