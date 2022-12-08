Луїс Енріке залишив посаду головного тренера збірної Іспанії, повідомляється на сайті Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF).

Разом із 52-річним фахівцем команду покинув і весь тренерський штаб.

“Керівництво RFEF передало президентові звіт, в якому йдеться про те, що для команди має розпочатися новий проект з метою продовження розвитку, досягнутого в останні роки завдяки роботі, проведеній Енріке та його помічниками. І президент Луїс Рубіалес, і спортивний директор Хосе Франсіско Моліна поінформували тренера про ухвалене рішення.

RFEF щиро бажає Енріке та його команді удачі у подальшій кар’єрі. Тренер заслужив на любов і захоплення з боку співробітників збірної та всієї федерації, яка завжди буде його домом”, – йдеться у заяві.

Енріке очолив збірну Іспанії у 2018 році, тимчасово залишав посаду у 2019 році з особистих причин. На Євро-2020 команда під його керівництвом дійшла півфіналу. На ЧС-2022 іспанці поступилися марокканцям у 1/8 фіналу по пенальті.