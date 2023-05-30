Лукашенко звільнив свого головного прикордонника через жарти ДПСУ

Через жарт українських прикордонників самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив керівника прикордонної служби країни Анатолія Лаппо.

Про це повідомляє ДПСУ.

“Лукашенку на очі потрапив наш вчорашній ролик з білоруськими прикордонниками. Жорстке кадрове рішення не забарилося: з посади злетів прєдсєдатєль їхньої прикордонної служби – генерал Анатолій Лаппо! Обіцяємо, що і надалі будемо добросовісно фіксувати “досягнення” ваших підлеглих”, – йдеться у повідомленні.

Тепер замість Анатолія Лаппо білоруськими прикордонниками керуватиме Костянтин Молостов, який є уродженцем Росії.