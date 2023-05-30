Політика

Лукашенко звільнив свого головного прикордонника через жарти ДПСУ

30 Травня 2023 15:18
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лукашенко

Через жарт українських прикордонників самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив керівника прикордонної служби країни Анатолія Лаппо.

Про це повідомляє ДПСУ.

“Лукашенку на очі потрапив наш вчорашній ролик з білоруськими прикордонниками. Жорстке кадрове рішення не забарилося: з посади злетів прєдсєдатєль їхньої прикордонної служби – генерал Анатолій Лаппо! Обіцяємо, що і надалі будемо добросовісно фіксувати “досягнення” ваших підлеглих”, – йдеться у повідомленні.

Тепер замість Анатолія Лаппо білоруськими прикордонниками керуватиме Костянтин Молостов, який є уродженцем Росії.


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