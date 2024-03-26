Лукашенко заявив, що підозрювані у теракті в РФ рухались до кордону з Білоруссю

Олександр Лукашенко заявив, що підозрювані у вчиненні теракту у підмосковному “Крокус Сіті Холі” рухались до кордону з Білоруссю, але потім “розвернулись”.

Про це Лукашенко сказав на пресконференції.

За його словами, тільки-но очільники РФ і Білорусі дізнались, що підозрювані рухаються у напрямку Брянська, вони домовились, що заблокують свої ділянки кордонів.

“Ми зідзвонювалися. Я в нього (Путіна) питаю: “Ще щось треба?” — “Ні. Все нормально”. — Він у мене запитує: “Допоможеш закрити (кордон)?” — “Допоможу. Все робимо”, — передав Лукашенко свою розмову з керівником РФ.