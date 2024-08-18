Лукашенко заявив, що на кордон з Україною відправлена третина білоруської армії

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко заявив у неділю, що Україна розмістила понад 120 000 військових на кордоні з Білоруссю, а Мінськ розгорнув майже третину своїх збройних сил уздовж усього кордону, повідомило Reuters з посиланням на державне інформаційне агентство «Белта».

Він не сказав, скільки саме військ було розгорнуто. Згідно з даними Військового балансу 2022 Міжнародного інституту стратегічних досліджень (International Institute of Strategic Studies), професійна армія Білорусі налічує близько 48 000 військовослужбовців і близько 12 000 прикордонників.

«Бачачи їхню агресивну політику, ми ввели туди і розмістили в певних точках – на випадок війни вони будуть захищати – наших військових уздовж усього кордону», – цитує Белта слова Лукашенка в інтерв’ю російському державному телебаченню.

Білоруський лідер, вірний союзник Володимира Путіна, виступав на тлі українського наступу в Росії, яке почалося 6 серпня, коли тисячі українських військових прорвалися через західний кордон РФ, що стало великим конфузом для путінського військового керівництва.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив у п’ятницю, що існує висока ймовірність збройної провокації з боку сусідньої України і що ситуація на їхньому спільному кордоні «залишається напруженою».

Лукашенко також заявив, що білорусько-український кордон замінований «як ніколи раніше» і що українські війська понесуть величезні втрати, якщо спробують його перетнути.