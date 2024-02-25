Політика

Лукашенко заявив, що буде знову балотуватися в президенти

25 Лютого 2024 12:51
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О.Лукашенко відповідає на запитання журналістів на виборчій дільниці в Мінську на виборах депутатів Палати представників і місцевих рад депутатів. 25 лютого 2024 року / Фото БелТА

Олександр Лукашенко має намір 2025 року всьоме взяти участь у виборах президента Білорусі. Про це він заявив журналістам на виборчій дільниці в Мінську після голосування до місцевих органів влади та нижньої палати парламенту країни.

“Піду, піду, піду. Передайте їм, що піду!”, – сказав Лукашенко, адресуючи свої слова представникам білоруської опозиції. – І чим складнішою буде обстановка, чим активніше вони розбурхуватимуть наше суспільство і вас зокрема. Для мене, повірте, це дуже важливо – жодна людина, відповідальний президент не кине своїх людей, які за ним ішли в бій. Чим вони будуть більше напружувати вас, мене і суспільство, тим швидше я піду на ці вибори. Ви не переживайте, ми зробимо так, як це треба для Білорусі”.

Водночас він зазначив, що ніде у світі немає таких “відкритих, чесних, принципових виборів, як у Білорусі”. “У нас це свято. Так було завжди. Ми проводимо щиру, чесну політику і точно такі вибори”, – сказав Лукашенко.


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