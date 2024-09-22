Політика

Лукашенко у четвер зустрічався з Пушиліним. Сьогодні послідувала реакція українського МЗС
22 Вересня 2024 17:55
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днр, лукашенко
Зустріч Пушиліна і Лукашенко / Скріншот відео

Міністерство закордонних справ України засудило черговий прояв зневаги Республіки Білорусь до суверенітету та територіальної цілісності України — проведення «офіційної» зустрічі Олександра Лукашенка з представником російської окупаційної влади на тимчасово окупованій частині території Донецької області України Денисом Пушиліним.

Про це йдеться у заяві МЗС.

Ця зустріч, яка відбулася 19 вересня, є ще одним підтвердженням, що позиція теперішньої влади Білорусі щодо суверенітету та територіальної цілісності України продиктована виключно вказівками Кремля та не має нічого спільного ані з міжнародним правом, ані з міжнародними зобов’язаннями Республіки Білорусь, – вважають в МЗС.

Україна відкидає лицемірну риторику Олександра Лукашенка щодо «принципів» співпраці з тимчасово окупованими територіями України і вважає її черговим свідченням підтримки загарбницької війни проти нашої держави.

Закликаємо білоруський народ усвідомити, що на тлі неодноразових контактів посадових осіб Білорусі з російськими маріонетками з наших тимчасово окупованих територій постійні заяви Олександра Лукашенка про його «теплі почуття» до «братнього українського народу» звучать як насмішка, а його практичні дії руйнують принципи добросусідства і взаємної поваги, на яких будувалися відносини між українським та білоруським народами.

Згадані недружні дії політичного керівництва Білорусі не можуть залишитися без належного реагування і матимуть негативні наслідки для українсько-білоруських відносин.


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