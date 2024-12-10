Політика

Лукашенко прокоментував розміщення “Орешника” в Білорусі
10 Грудня 2024 16:27
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Олександр Лукашенко / Фото з відкритих джерел

Білоруський лідер Олександр Лукашенко оголосив, що в його країні є близько трьох десятків майданчиків для розміщення російських комплексів “Орешник”. Про це він заявив 10 грудня під час візиту до Борисова.

Про це передає Белта.

За словами Лукашенка, у Білорусі збереглися майданчики, які раніше використовувалися для стратегічних ядерних ракет. Вони можуть стати місцем розташування нового російського озброєння.

“Ми зараз розмірковуємо, де найкраще розмістити цю зброю. Від попередніх часів залишилися підготовлені майданчики. Виберемо ті, які забезпечують мінімальну відстань до об’єктів ураження,” — зазначив Лукашенко.

Лукашенко наголосив, що головною умовою перед Москвою було те, що саме Мінськ визначатиме цілі для російських комплексів на своїй території.

“Моя умова Путіну була проста: цілі визначатимемо ми, а Росія допомагатиме з експлуатацією. Якщо, не дай боже, доведеться натиснути кнопку, ми зробимо це разом, але рішення ухвалюватимемо в Білорусі. Він погодився,” — підсумував білоруський лідер.


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