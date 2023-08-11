Суспільство

Лукашенко продовжить вивозити дітей з України “на оздоровлення”

11 Серпня 2023 15:46
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лукашенко, діти, білорусь

Самопроголошений президент Білорусії  має намір продовжити вивезення українських дітей до Білорусі, пояснюючи це “домовленостями та фінансовою підтримкою” Володимира Путіна.

Про це повідомляє його пресслужба.

Як заявив Лукашенко, він продовжить “займатися” “оздоровленням українських дітей” з Донбасу до Білорусі.

“І те, що західники намагаються порушити, мало не до кримінальної відповідальності привести, це смішно. Ми домовилися з Путіним, що будемо з союзного бюджету фінансувати ці поїздки”, – заявив Лукашенко.


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