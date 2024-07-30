Політика

Лукашенко помилував громадянина Німеччини, якого у Білорусі засудили до страти
30 Липня 2024 20:26
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білорусь
Ріко Крігер / Скриншот з відео

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко видав рішення про помилування громадянина Німеччини Ріко Крігера, якого у червні цього року засудили до страти.

Про це повідомляє БЕЛТА, посилаючись на пресслужбу білоруського президента.

У заяві вказано, що німця визнали винним за шістьма статтями білоруського Кримінального кодексу. Зазначається, що Крігер звернувся до самопроголошеного президента з проханням про помилування. А Лукашенко, зі свого боку, “з урахуванням усіх обставин” ухвалив рішення про помилування.

Мінський суд засудив до страти громадянина Німеччини Ріко Крігера, звинувативши його в “найманстві” та “тероризмі”. За даними білоруських правозахисників, він перебуває під вартою з 6 листопада 2023 року.


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