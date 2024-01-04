Лукашенко підписав закон про гарантії для себе і сім’ї

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вніс поправки до Конституції країни, підписавши закон, який запроваджує нові гарантії для президента.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Згідно з поправками, колишній президент і його сім’я збережуть за собою недоторканність, довічну охорону і право користуватися державною нерухомістю. Крім того, колишній глава держави і члени його сім’ї не будуть відповідати за злочини, вчинені в період його перебування при владі. Недоторканними залишаються активи, майно, листування і право на довічну охорону.

Сам колишній президент після відставки може стати делегатом Всебілоруських народних зборів і довічним членом парламенту. Він зможе отримувати довічну допомогу у розмірі зарплати чинного президента, медичне обслуговування президентського рівня, державну охорону, помічників і доступ до урядового зв’язку.

Також було встановлено нові вимоги до кандидата на посаду президента. Так, ним може бути обраний громадянин Білорусі за народженням, не молодший за 40 років, постійно проживає в Білорусі не менше ніж 20 років перед виборами, не має і не мав громадянства іноземної держави.