Лукашенко наказав відправити “Іскандери” на кордон з Україною

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують із Київською та Чернігівською областями.

Про це повідомляють держЗМІ Білорусі з посиланням на заяву міністра оборони Віктора Хреніна.

“Головнокомандувач Збройних Сил віддав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках.

Військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, зокрема реактивні системи “Полонез” і комплекси “Іскандер”, отримали завдання на здійснення маршів у призначені райони”, повідомив Хренін.