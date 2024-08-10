Політика

Лукашенко наказав відправити “Іскандери” на кордон з Україною
10 Серпня 2024 14:20
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Лукашенко виступає на параді у Мінську. 9 травня 20202 року / Фото Reuters

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують із Київською та Чернігівською областями.

Про це повідомляють держЗМІ Білорусі з посиланням на заяву міністра оборони Віктора Хреніна.

“Головнокомандувач Збройних Сил віддав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках.

Військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, зокрема реактивні системи “Полонез” і комплекси “Іскандер”, отримали завдання на здійснення маршів у призначені райони”, повідомив Хренін.


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