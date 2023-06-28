Політика

Лукашенко доручив розробити алгоритм застосування ядерної зброї на випадок “скрутної хвилини”

28 Червня 2023 09:44
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ядерна зброя, білорусь, лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі заявив, що доручив розробити алгоритм застосування російської ядерної зброї в разі нападу на Білорусь.

Про це повідомляє BELTA.

Лукашенко наголосив 27 червня, що наполягав на розміщенні в Білорусі тактичної ядерної зброї, “щоб сюди ніхто не сувався”. Він зазначив, що “з ядерною державою ніхто ніколи не воював”.

“Зараз головне завдання. Гулевич (начальник Генштабу – перший заступник міністра оборони) якраз присутній тут. Йому, міністру та голові КДБ поставлено завдання – визначити алгоритм застосування цієї зброї”, – сказав білоруський диктатор.

Він додав, що основа алгоритму застосування ядерного озброєння “має бути в тому, що ми її повинні застосувати у скрутну хвилину, якщо на нас нападуть”.


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