Суспільство

Лубінець закликав парламент ухвалити законопроєкт про мобілізацію у першому читанні

7 Лютого 2024 06:45
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мобілізація
Омбудсман України Дмитро Лубінець / Фото: Суспільне

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до народних депутатів ухвалити законопроєкт про мобілізацію у першому читанні.

Про це омбудсман повідомив у Telegram.

Він заявив, що у вівторок ввечері відбулася нарада з міністром оборони України Рустемом Умєровим, на якій обговорили проєкт закону про мобілізацію.

“У результат наради дійшов висновку, що зазначений законопроєкт необхідно ухвалити Парламентом у першому читанні. З цим і звертаюсь до народних депутатів. До другого читання зауваження від Офісу Омбудсмана можна врегулювати. Вкотре відмічаю швидке позитивне реагування з боку Міністра Оборони України!”, — поінформував Дмитро Лубінець.


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