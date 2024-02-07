Лубінець закликав парламент ухвалити законопроєкт про мобілізацію у першому читанні

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до народних депутатів ухвалити законопроєкт про мобілізацію у першому читанні.

Про це омбудсман повідомив у Telegram.

Він заявив, що у вівторок ввечері відбулася нарада з міністром оборони України Рустемом Умєровим, на якій обговорили проєкт закону про мобілізацію.

“У результат наради дійшов висновку, що зазначений законопроєкт необхідно ухвалити Парламентом у першому читанні. З цим і звертаюсь до народних депутатів. До другого читання зауваження від Офісу Омбудсмана можна врегулювати. Вкотре відмічаю швидке позитивне реагування з боку Міністра Оборони України!”, — поінформував Дмитро Лубінець.