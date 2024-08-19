Суспільство

Лубінець відреагував на заяви Волинського ТЦК про те, що військовозобов’язані не повинні залучати адвокатів для захисту своїх прав
19 Серпня 2024 18:10
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мобілізація
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець / Фото: Суспільне

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець засудив Волинський ТЦК за висловлювання про те, що військовозобов’язані не повинні залучати адвокатів для захисту своїх прав під час мобілізації.

Як заявив Лубінець, нещодавно у Волинському обласному ТЦК та СП прокоментували сюжет одного з волинських телеканалів щодо втручання адвокатів у процеси мобілізації та медичних оглядів, заявивши, що такі процедури мають специфічний характер і потребують знання спеціалізованих аспектів, якими володіють лише уповноважені особи та фахівці, а також додали, що втручання сторонніх осіб, зокрема адвокатів, може порушити об’єктивність і незалежність процесів мобілізації та медичного огляду, що є критично важливими для національної безпеки.

“Згідно зі статтею 59 Конституції України кожен має право на професійну правничу допомогу. Ніхто в Україні не може бути позбавлений такого права, навіть в умовах воєнного стану. Юлія Спас, моя представниця у Волинській області, скерувала відповідний лист до Волинського обласного ТЦК та СП з метою розʼяснення та недопущення порушень прав громадян”, – зазначив Лубінець.

Також дану ситуацію прокоментував заступник голови Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ Ігор Колесников, зазначивши, що позиція ТЦК не витримує жодної критики, а також може містити ознаки злочину, передбаченого статтею 397 ККУ – втручання в діяльність захисника чи представника особи.

“Згідно зі статтею 59 Конституції України, кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав, в тому числі й військовозобовʼязані. Обмеження такого конституційного права є недопустимим відповідно до частини 2 статті 64 Конституції України”, – додав Лубінець.


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