Політика

Лондон може поставити Україні ракети великої дальності

9 Травня 2023 12:01
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зброя

Великобританія, ймовірно, готує постачання до України ракет великої дальності, повідомила газета The Washington Post.

Британське Міноборони запросило Міжнародний фонд підтримки України висловити зацікавленість у постачанні Києву ударних засобів із дальністю польоту до 300 км, йдеться у публікації.

Сполучене Королівство очолює фонд, до нього також входить кілька країн Північної Європи. Він був створений як механізм постачання зброї Україні.

Видання зазначає, посилаючись на британського чиновника, що остаточного рішення про постачання ще не ухвалено. Він також відмовився підтвердити тип, терміни та кількість озброєння. Проте технічні параметри та можливості зброї, про яку йдеться у запиті військового відомства, “повністю відповідають характеристикам британських крилатих ракет повітряного базування Storm Shadow”.

Раніше в одному з секретних документів американської розвідки, що просочилися в мережу, стверджувалося, що Лондон мав намір відправити Києву невказану кількість ракет Storm Shadow разом з британським персоналом для допомоги в наведенні на ціль.

Газета пише, що ці крилаті ракети можуть бути встановлені на українські літаки радянського виробництва.


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