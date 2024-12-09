Ллойд Остін попередив про можливе посилення ІДІЛ після падіння режиму Асада

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що міжнародна терористична організація “Ісламська держава” (ІДІЛ) може скористатися ситуацією, яка склалася після повалення режиму Башара Асада в Сирії.

Про це він попередив під час візиту до Японії, передає CNN.

Остін зазначив, що швидке падіння режиму Асада стало несподіванкою для світової спільноти. За його словами, більшість очікувала більшого спротиву з боку сирійських урядових сил.

“Думаю, все міжнародне співтовариство було здивоване тим, як швидко рухалися опозиційні сили. Очікувалося, що сили Асада чинитимуть значно жорсткіший опір”, — зазначив глава Пентагону.

Остін попередив, що нестабільність у регіоні створює умови для відновлення сил ІДІЛ.

“З урахуванням того, що сталося, існує ймовірність, що такі угруповання, як ІДІЛ, можуть скористатися цією можливістю та відновити свій бойовий потенціал,” — підкреслив він.

Очільник Пентагону також нагадав про останні авіаудари США по об’єктах терористичної організації.

“Ми все ще оцінюємо результати операцій, але, гадаю, ми були досить успішними,” — підсумував Остін.