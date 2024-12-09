Суспільство

Ллойд Остін попередив про можливе посилення ІДІЛ після падіння режиму Асада
9 Грудня 2024 20:24
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пентагон, сирія
Ллойд Остін / Фото з відкритих джерел

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що міжнародна терористична організація “Ісламська держава” (ІДІЛ) може скористатися ситуацією, яка склалася після повалення режиму Башара Асада в Сирії. 

Про це він попередив під час візиту до Японії, передає CNN.

Остін зазначив, що швидке падіння режиму Асада стало несподіванкою для світової спільноти. За його словами, більшість очікувала більшого спротиву з боку сирійських урядових сил.

“Думаю, все міжнародне співтовариство було здивоване тим, як швидко рухалися опозиційні сили. Очікувалося, що сили Асада чинитимуть значно жорсткіший опір”, — зазначив глава Пентагону.

Остін попередив, що нестабільність у регіоні створює умови для відновлення сил ІДІЛ.

“З урахуванням того, що сталося, існує ймовірність, що такі угруповання, як ІДІЛ, можуть скористатися цією можливістю та відновити свій бойовий потенціал,” — підкреслив він.

Очільник Пентагону також нагадав про останні авіаудари США по об’єктах терористичної організації.

“Ми все ще оцінюємо результати операцій, але, гадаю, ми були досить успішними,” — підсумував Остін.


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