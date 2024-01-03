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“Ліван не хоче війни”: голова МЗС після атаки на Бейрут 2 січня

3 Січня 2024 13:41
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війна

Уряд Лівану веде перемовини з “Хезболлою” після удару по Бейруту 2 січня, де був вбитий високопосадовець ХАМАСу. Країна прагне уникнути, щоб її втягнули у війну між Ізраїлем і ХАМАСом.

Про це пише BBC.

Надвечір 2 січня пресслужба ХАМАСу підтвердила загибель політкерівника Салеха аль-Арурі. Угруповання заявило, що це не послабить “опір” бойовиків, а, навпаки, посилить.

“Це вимагає рішучої та негайної позиції арабських країн та їхніх вільних народів у відповідь на сіоністський тероризм і його жахливі злочини, — пише ХАМАС. — Ми також закликаємо арабські та ісламські нації всюди (…) запалити землю під ногами окупації, щоб відплатити кров’ю за цей боягузливий нацистський злочин”.

Але Ліван, і навіть “угруповання “Хезболла” не бажають втручатися в конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом. Міністр закордонних справ країни Абдалла Бу Хабіб сказав у коментарі BBC Radio 4, що його уряд веде перемовини з “Хезболлою”, щоб ті не відповідали на атаку.

За словами голови МЗС, протягом наступних 24 годин стане зрозуміло, буде реакція “Хезболли” чи ні.

“Ми дуже стурбовані, ліванці не хочуть, щоб їх втягнули, навіть «Хезболла» не хоче, щоб їх втягнули в регіональну війну”, — каже Абдалла Бу Хабіб.

Міжнародна спільнота так само закликає до стриманості після вбивства високопоставленого члена ХАМАСу в Бейруті. Зокрема, президент Франції Емманюель Макрон застеріг від будь-якої ескалації під час телефонної розмови з Бенні Ганцем, членом військового кабінету Ізраїлю. Сам Ізраїль поки не підтверджував і не спростовував свою причетність до атаки.


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