Літо повертається: до України йде тепла погода

4 жовтня синоптики прогнозують помірні опади у західних областях та на Житомирщині, зі значними дощами на Закарпатті. У Київській та Чернігівській областях вдень можливі незначні дощі. Решта території залишиться без опадів.

Така інформація надійшла від Українського гідрометцентру.

Нічна температура коливатиметься від 5-10° на сході до 8-13° в інших регіонах, сягаючи 17° на морському узбережжі. Вдень очікується 12-17° на заході, 17-22° на півночі та 21-26° на решті території.

Вітер південний, у західних областях – північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

У Києві 4 жовтня прогнозують мінливу хмарність без опадів, хоча в області вдень можливі локальні дощі. Температура в столиці вночі 11-13°, вдень 20-22°. По регіону: вночі 8-13°, вдень 17-22°.

На вихідних дощі очікуються в окремих регіонах. 5-6 жовтня опади прогнозують у західних, північних та Вінницькій областях, з можливістю значних дощів 6 жовтня на Житомирщині та Вінниччині. У Черкаській, Кіровоградській, Одеській (6 жовтня також у Миколаївській) областях можливі короткочасні дощі та грози.

Температура вночі 8-13° на заході та сході, 11-16° в інших регіонах, до 19° на узбережжі. Вдень 11-16° на заході, 17-22° на півночі та Вінниччині, 23-28° в інших областях.

Вітер південний та південно-східний, у західних, Житомирській та Вінницькій областях – північно-східний з переходом на західний, 5-10 м/с.

У Києві та області 5-6 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями та періодичними дощами. Температура в столиці вночі 13-15°, вдень близько 20°. По області: вночі 11-16°, вдень 17-22°.

7-8 жовтня в Україні переважно без опадів, лише на півдні, в центрі, подекуди на півночі, а 8 жовтня і на сході можливі незначні дощі. Температура вночі 8-14°, 8 жовтня на заході 3-9°; вдень 20-26°, у західних та північних областях 13-19°.

У Києві та області 7-8 жовтня місцями можливий невеликий дощ. Температура в столиці вночі 13-15°, вдень 17-19°. На Київщині вночі 8-13°, вдень 14-19°.