Літак з Урсулою фон дер Ляйен мусив приземлитися за паперовими картами через заглушений Росією сигнал GPS, – FT

Екіпаж літака, на якому летіла голова Єврокомісії Урсула фон дер Лейен, був змушений використовувати для посадки в Болгарії паперові карти, розповіли The Financial Times три джерела.

За словами співрозмовників видання, сигнал GPS зник на всій території аеропорту в місті Пловдив вдень 31 серпня. Протягом години літак з фон дер Лейєн на борту літав над аеропортом, після чого пілоти вирішили садити його за допомогою паперових карт.

У прес-службі Єврокомісії підтвердили Politico інцидент з відключеним сигналом GPS, додавши, що літак приземлився благополучно.

Заступник прес-секретаря Єврокомісії Аріанна Подеста повідомила виданню, що болгарська влада підозрює, що це кричуще втручання було здійснено Росією.