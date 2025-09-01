        Політика

        Літак з Урсулою фон дер Ляйен мусив приземлитися за паперовими картами через заглушений Росією сигнал GPS, – FT

        Федір Олексієв
        1 Вересня 2025 13:39
        Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн / Фото: AP
        Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн / Фото: AP

        Екіпаж літака, на якому летіла голова Єврокомісії Урсула фон дер Лейен, був змушений використовувати для посадки в Болгарії паперові карти, розповіли The Financial Times три джерела.

        За словами співрозмовників видання, сигнал GPS зник на всій території аеропорту в місті Пловдив вдень 31 серпня. Протягом години літак з фон дер Лейєн на борту літав над аеропортом, після чого пілоти вирішили садити його за допомогою паперових карт.

        У прес-службі Єврокомісії підтвердили Politico інцидент з відключеним сигналом GPS, додавши, що літак приземлився благополучно.

        Заступник прес-секретаря Єврокомісії Аріанна Подеста повідомила виданню, що болгарська влада підозрює, що це кричуще втручання було здійснено Росією.


