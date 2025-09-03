Літак президента Литви не зміг відразу приземлитися у Вільнюсі через невідомий дрон

Літак з президентом Литви Гітанасом Науседою деякий час не міг приземлитися в аеропорту Вільнюса, оскільки надійшла інформація про виявлення безпілотника.

Про це повідомив прес-секретар президента Томас Бержинськас, передає литовська телерадіокомпанія LRT.

Реклама

Реклама

“При наближенні до Вільнюського аеропорту надійшла інформація про виявлення безпілотника і про те, що посадка поки що небезпечна. Пілоти вжили всіх заходів безпеки і через деякий час здійснили посадку”, — заявив Бержинськас.

Як уточнює LRT, дрон був помічений над районом Вільнюса Лепкальніс.

Наприкінці липня поліція Литви повідомляла, що місцеві жителі помітили невпізнаний безпілотник, який перетнув повітряний простір Литви з боку Білорусі. Через п’ять днів дрон знайшли на полігоні Гайжюнай, розташованому в Іонавському районі. Ним виявився російський дрон «Гербера».