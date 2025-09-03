        Політика

        Літак президента Литви не зміг відразу приземлитися у Вільнюсі через невідомий дрон

        Федір Олексієв
        3 Вересня 2025 11:53
        Президент Литви Гітанас Науседа / Фото: BNS
        Літак з президентом Литви Гітанасом Науседою деякий час не міг приземлитися в аеропорту Вільнюса, оскільки надійшла інформація про виявлення безпілотника.

        Про це повідомив прес-секретар президента Томас Бержинськас, передає литовська телерадіокомпанія LRT

        “При наближенні до Вільнюського аеропорту надійшла інформація про виявлення безпілотника і про те, що посадка поки що небезпечна. Пілоти вжили всіх заходів безпеки і через деякий час здійснили посадку”, — заявив Бержинськас. 

        Як уточнює LRT, дрон був помічений над районом Вільнюса Лепкальніс.

        Наприкінці липня поліція Литви повідомляла, що місцеві жителі помітили невпізнаний безпілотник, який перетнув повітряний простір Литви з боку Білорусі. Через п’ять днів дрон знайшли на полігоні Гайжюнай, розташованому в Іонавському районі. Ним виявився російський дрон «Гербера».


