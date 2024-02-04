Лісові пожежі в Чилі забрали життя щонайменше 51 людини. Зеленський висловив співчуття

Внаслідок лісових пожеж, що охопили Чилі через спеку та посуху, загинула щонайменше 51 людина, залишаючи тіла на вулицях і вигорілі будинки, передає AFP. Полум’я продовжує поширюватися в неділю, і кількість жертв, як очікується, зростатиме.

Президент Габріель Боріч оголосив надзвичайний стан у центральній і південній частинах країни “через катастрофу”, оскільки посушливі умови і температура, що піднялася до 40 градусів за Цельсієм, загострили кризу.

Свої співчуття президенту та народу Чілі виказав Володимир Зеленський.

“Висловлюю щирі співчуття Президенту Чилі Габріелю Боричу і всім чилійцям у зв’язку з жахливими лісовими пожежами.

Співчуваємо родинам загиблих і бажаємо якнайшвидшого одужання всім постраждалим у цій трагедії”, – написав президент України у соцмережі X.

Пожежі в Чилі / Фото AFP

Влада ввела комендантську годину, починаючи з 21:00 суботи (00:00 неділі за Гринвічем), щоб дозволити доставити в постраждалі райони предмети першої необхідності, особливо паливо.

Були видані нові накази про евакуацію, хоча залишалося незрозумілим, скільки саме людей було наказано виїхати.

Раніше в суботу міністр внутрішніх справ Кароліна Тоха заявила, що станом на полудень в країні виникло 92 пожежі, які охопили 43 000 гектарів. До обіду пожежники все ще боролися з 29 пожежами, а 40 пожеж були взяті під контроль.

“На схилах пагорбів навколо прибережного міста Віна-дель-Мар за одну ніч вигоріли цілі квартали будинків, коли тисячі людей, які раніше евакуювалися, повернулися і побачили, що їхні домівки зруйновані. Деяких загиблих бачили лежачими на дорозі, накритими простирадлами”, – описує трагедію AFP.