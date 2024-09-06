Linkin Park зібралися в новому складі через сім років після смерті вокаліста

Один з найуспішніших рок-гуртів XXI століття Linkin Park оголосив, що повернеться на сцену в новому складі. Група не виступала з 2017 року, коли вокаліст Честер Беннінгтон наклав на себе руки. Учасники колективу заявили про відновлення концертної діяльності під час трансляції на YouTube, що відбулася 5 вересня. Місце вокаліста в гурті посіла 38-річна Емілі Армстронг із гранж-групи Dead Sara. Також до колективу приєднається барабанщик Колін Бріттен, який замінить Роба Бурдона, який залишив гурт.

До нового складу Linkin Park, крім Емілі Армстронг і Коліна Бріттена, увійшли музиканти, які входили до оригінального складу групи з моменту її заснування в 1996 році. Це Майк Шинода (другий вокал, клавіші, гітара, автор текстів), Бред Делсон (гітара), Дейв Фаррелл (бас-гітара) і Джо Хан (діджей).

Учасники Linkin Park представили нову пісню “The Emptiness Machine”, записану в новому складі. Пісня увійде до альбому “From Zero”, реліз якого заплановано на 15 листопада. Загалом у новому альбомі буде 11 пісень. Альбом випустить Warner Records.

Гурт Linkin Park призупинив концертну діяльність після того, як соліст колективу Честер Беннінгтон наклав на себе руки 20 липня 2017 року. Йому був 41 рік. У жовтні 2017 року група дала триб’ют-концерт за участю десятків спеціально запрошених вокалістів. Після цього музиканти перестали виступати разом.