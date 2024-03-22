Суспільство

Лінія живлення ЗАЕС, пошкоджена внаслідок обстрілу, відновлена

22 Березня 2024 11:58
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заес
ЗАЕС / Getty Images

Українські енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС ПЛ-750кВ “Дніпровська”, як була пошкоджена вранці ракетним обстрілом РФ.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК “Енергоатом”.

“22 березня силами українських енергетиків відновлено роботу зовнішньої повітряної лінії ПЛ-750кВ “Дніпровська”, яка була пошкоджена сьогодні вранці під час масованого ракетного обстрілу РФ”, – йдеться у повідомленні.

Наразі тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України знову зʼєднують дві лінії електропередачі: “Запорізька ТЕС — Феросплавна” напругою 330 кВ та “Дніпровська”, завдяки яким забезпечується живлення власних потреб станції.


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