Лінія живлення ЗАЕС, пошкоджена внаслідок обстрілу, відновлена

Українські енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС ПЛ-750кВ “Дніпровська”, як була пошкоджена вранці ракетним обстрілом РФ.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК “Енергоатом”.

“22 березня силами українських енергетиків відновлено роботу зовнішньої повітряної лінії ПЛ-750кВ “Дніпровська”, яка була пошкоджена сьогодні вранці під час масованого ракетного обстрілу РФ”, – йдеться у повідомленні.

Наразі тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України знову зʼєднують дві лінії електропередачі: “Запорізька ТЕС — Феросплавна” напругою 330 кВ та “Дніпровська”, завдяки яким забезпечується живлення власних потреб станції.